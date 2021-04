Les 5 infos Netflix de la semaine: adieu le duc, bienvenue 007

Propulsé au rang de star par la série La chronique de Bridgerton, Regé-Jean Page tourne en ce moment le film d’espionnage The Gray Man pour Netflix. LIAM DANIEL/NETFLIX

Le leader mondial du streaming se paie une double dose de Daniel Craig mais laisse filer la star de Bridgerton.

Concurrencé par Disney +, Netflix continue plus que jamais d’investir dans de nouveaux programmes. Le leader mondial du streaming mise autant sur les nouveautés que sur les prolongations de ses séries à succès.

La plate-forme est toujours prête à délier les cordons de la bourse, même si certains refusent ses chèques mirobolants. C’est notamment le cas de l’acteur Regé-Jean Page, le duc de Hastings dans La chronique de Bridgerton (lire ci-dessous).

Découvrez ci-dessous les 5 infos qui ont secoué le monde de Netflix ces sept derniers jours.

1. Le duc refuse le pactole

C’est un coup de tonnerre. Le duc de Hastings sera le grand absent de la deuxième saison de La chronique de Bridgerton. Le comédien Regé-Jean Page (31 ans) refuse d’endosser à nouveau le personnage de Simon Basset. Son contrat initial portait sur une seule saison.

Selon The Hollywood Reporter, la production lui a proposé d’apparaître furtivement dans trois à cinq épisodes de la saison 2 contre… 50.000$ par prestation. Celui qui est annoncé dans le costume de James Bond a poliment décliné.

Regé-Jean Page préfère se concentrer sur sa carrière au cinéma plutôt que de revenir dans la saison 2 de La chronique de Bridgerton. LIAM DANIEL/NETFLIX

2. Le chèque du siècle

Netflix signe un chèque historique de 469 millions de$ pour faire main basse sur les deux suites du film A couteaux tirés (2019). Tout bonus par l’acteur Daniel Craig (James Bond) et le réalisateur Rian Johnson (Star Wars VIII Le dernier Jedi), qui empochent chacun 100 millions de$.

À couteaux tirés, c’est le succès surprise de fin 2019: 40 millions de$ de budget, 312 millions de$ de recettes dans les salles. Entouré d’un casting prestigieux, Daniel Craig y incarne Benoît Blanc, une sorte d’Hercule Poirot chargé de résoudre un meurtre mystérieux.

+ La bande-annonce du film A couteaux tirés (2019):

3. Les premières images de Jupiter

Netflix libère les premières images de Jupiter’s Legacy, une série adaptée d’un comics de Mark Millar. Au panthéon des comics (BD), l’Écossais est une légende vivante. L’auteur de 51 ans a créé Kick-Ass et Kingsman. Chez Marvel, il a réinventé les mutants dans Ultimate X-Men.

Dans Jupiters’s Legacy, il raconte comment une génération de super-héros vieillissant tente de passer le flambeau à ses enfants. La première saison sera disponible à partir du 7 mai.

+ La bande-annonce de la série Jupiter’s Legacy (à partir du 7 mai):

4. The Witcher 2 bouclé

Interrompu deux fois par la pandémie de coronavirus, le tournage de la saison 2 de The Witcher est enfin bouclé. En marge des studios d’Arborfield, les équipes composées de 1200 techniciens et 89 acteurs ont investi 18 sites au Royaume-Uni (Fountains Abbey, Blea Tarn, Hodge Close, Frensham Ponds).

Les dernières images ont été mises en boîte le 2 avril 2021, à l’occasion du 158e et dernier jour de tournage.

Parmi les événements marquant de la production chaotique, on retiendra la contamination au covid de Kristofer Hivju (Tormund dans Game of Thrones) et la blessure à la jambe de Henry Cavill (le sorcelleur).

+ Les images de la fin du tournage de la saison 2 de The Witcher:

5. The Crown change de reine

Joyau de Netflix, la série The Crown entamera le tournage de sa cinquième saison en juillet 2021. Avec un casting sérieusement renouvelé : Elizabeth Debicki (la princesse Diana), Dominic West (le prince Charles) Imelda Staunton (la reine Elizabeth) et Lesley Manville (la princesse Margaret).

Célèbre pour son rôle de Dolores Ombrage dans les films Harry Potter, Imelda Staunton (65 ans) sera la troisième reine Elizabeth de The Crown, après Claire Foy et Olivia Colman.