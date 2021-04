Lionel Messi va disputer son 45e Clasico et égaler le record de Sergio Ramos

Samedi soir, Lionel Messi va disputer le 45e Clasico de sa carrière. L’emblématique duel entre les deux grands d’Espagne le Real Madrid et le FC Barcelone se disputera dans la capitale espagnole.

Le capitaine du Barça égalera le record de participation au duel le plus attendu du football espagnol. Le défenseur du Real, Sergio Ramos, aurait pu rester le seul détenteur, mais il est blessé au mollet et forfait.

Le bilan de Messi est de 19 victoires, 11 partages et 14 défaites rappelle le quotidien As.

Messi a inscrit 26 buts au cours de ses 44 premiers Clasico, record absolu (Di Stefano et Ronaldo se sont arrêtés à 18 pour le compte du Real). L’attaquant argentin de 33 ans est toutefois resté muet lors des six derniers duels. Il n’a plus trouvé le chemin des filets des «Blancos» depuis le mois de mai 2018. L’état forme du sextuple Ballon d’Or peut toutefois inquiéter Thibaut Courtois. Il a inscrit 19 buts en 20 matches (touts compétitions confondues) depuis le début du mois de janvier.

Barcelone pourrait prendre la tête de La Liga en cas de victoire à Madrid conjuguée à une défaite de l’Atletico dimanche au Betis Séville. Au début du mois de février les Catalans comptaient 11 points de retard sur Yannick Carrasco et ses partenaires. En cas de succès des hommes de Zidane, ceux-ci dépasseraient les Barcelonais au classement avec un point de plus.