Importantes perturbations de la circulation à Namur et Jambes du 12 au 18 avril

Le Service public de Wallonie profitera de la deuxième semaine des vacances de printemps (Pâques) pour avancer sur différents chantiers de réfection à Namur et Jambes, indique jeudi la Ville de Namur.

D’importantes perturbations de la circulation sont donc à prévoir du 12 au 18 avril.

Au niveau du site de la Confluence, la circulation sera interdite durant toute la semaine sur le pont de France et avenue Baron Louis Huart, entre le rond-point du Grognon et le pont de France.

Au niveau du quartier de la gare et vers Salzinnes, la circulation sera interdite durant trois jours, entre le 12 et 16 avril, sur les axes suivants: tunnel du Cap Nord, tunnel d’Omalius, avenue de Stassart, pont de la Libération et avenue Cardinal Mercier à hauteur de la place Gustave Falmagne. Seront également déclarées voies sans issue l’avenue Cardinal Mercier au départ de la place Wiertz et la rue Henri Lemaître au départ de l’avenue Reine Astrid.

Au niveau du pont des Ardennes, la circulation sera fermée pendant trois jours rue des Quatre fils Aymon. Dans le même temps, la circulation ne sera autorisée que sur une seule bande avenue Comte Smet de Nayer, dans le sens pont des Ardennes-boulevard Cauchy.

À Jambes, des travaux de réfection seront aussi entrepris rue de Dave. La circulation des véhicules y sera interdite entre la rue de Géronsart et l’avenue du bourgmestre Jean Materne.