Angèle en Falbala: le casting du prochain Astérix dévoilé

Les personnalités qui composent le casting fou du prochain volet d’Asterix ont été dévoilées ce matin sur Instagram.

Ce matin, quelques personnalités ont publié sur Instagram le nom d’un personnage des aventures du Gaulois, suivant le même code couleur du jaune sur fond rouge. La grande opération de communication semble indiquer qui fera partie du prochain casting d’Asterix et pour quel rôle. Au programme, de nombreuses personnalités dont la chanteuse nationale Angèle, qui interprétera le personnage de Falbala, composent ce casting fou.

S’il a toujours été questions d’avoir un gros casting pour supporter les version ciné de cette BD francophone, les producteurs de ce cinquième volet ont fait fort. Aux côtés d’Angèle, on pourra notamment retrouver Zlatan Ibrahimovic dans le rôle d’Antivirus, McFly et Carlito dans les rôles de Radius et Cubitus, Philippe Katerine pour Assurancetourix, ou encore Orelsan pour Titanix.

Le film devait être tourné en 2020 entre Bretagne et Chine, et sortir en 2021. Il n’est aujourd’hui plus question de tournage en Chine vu l’épidémie mondiale de coronavirus. Le tournage commence le 12 avril prochain et se déroulera en France, en décors naturels et en studio.