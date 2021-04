Championnats du monde de jiu-jitsu d’Abou Dhabi: deux titres pour les Belges jeudi

Sarah Fanizza et Jose Steve Nduazulu-Ndilu ont tous les deux décroché l’or aux championnats du monde de jiu-jitsu UAEFIJ d’Abou Dhabi aux Émirats arabes unis jeudi.

La Tournaisienne, 19 ans, a remporté ses quatre combats en ceinture bleue dans la catégorie des - 70kg.

Chez les messieurs, en ceinture bleue aussi, Jose Steve Nduazulu-Ndilu, 19 ans, a conservé son titre en -85kg après cinq victoires.

Ce sont deux athlètes de la C.E.N.S Academy de Molenbeek.

Cette 12e édition des championnats du monde se déroule jeudi et vendredi. Parmi les trois fédérations de jiu-jitsu au niveau international, celle des Émirats arabes unis (UAEFIJ) est la plus prestigieuse devant l’International Brazilian Jiu-Jitsu federation (IBJJF) et la JJIF, la fédération internationale de jiu-jitsu.