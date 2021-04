La bière Jupiler va prendre la couleur rouge

Petite révolution (temporaire) pour la célèbre bière belge, en vue de l’Euro de football.

«We’re All Red Inside»: c’est le nom de la campagne de communication lancée par Jupiler et l’Union belge de football ce jeudi. À cette occasion, la célèbre bière belge ne sera plus jaune mais rouge, en hommage aux Diables rouges qui disputeront le championnat d’Europe qui débute le 11 juin prochain.

La Jupiler Red est une édition limitée qui débutera le 17 mai et durera deux mois. «L’emploi de techniques de brassage ultramodernes permet de ne changer que la couleur, mais pas le goût», assure un communiqué de l’Union belge de football. «Nous utilisons de l’extrait clarifié de carotte noire, c’est un colorant parfaitement naturel, couleur Vivid Red. Comme il est totalement insipide, il ne change que l’apparence visuelle. Le goût, la fraîcheur et la qualité de la Jupiler Red demeurent identiques à ceux de la pils la plus connue des consommateurs belges», précise Ben Souffriau, spécialiste en innovation produits chez AB inBev.

Partenaire de la fédération depuis plus de 30 ans, Jupiler avait déjà marqué les esprits en marge du Mondial 2018 en se rebaptisant temporairement « Belgium ».