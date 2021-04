Flèche Brabançonne: la 61e édition se tiendra à huis clos

Comme toutes les autres épreuves organisées par Flanders Classics, la prochaine Flèche Brabançonne se tiendra à huis clos le 14 avril prochain, a annoncé jeudi la ville de Louvain, d’où le peloton débutera la 61e édition du rendez-vous brabançon.

C’est la seconde année de rang, pandémie de coronavirus oblige, que le public ne peut donc pas saluer les coureurs au départ sur la Grote Markt de Louvain. «Pour organiser l’événement de la manière la plus sûre possible, le départ a une nouvelle fois été déplacé à Ladeuzeplein», a dit l’échevin des Sports Johan Geleyns.

Les spectateurs ne pourront pas non plus prendre place le long du parcours. «Nous demandons à chacun de suivre la course à la maison», a insisté M. Geleyns, précisant que des stewards et des agents communaux seraient déployés pour veiller au respect des consignes.

Cette 61e Flèche Brabançonne constitue aussi un avant-goût des Mondiaux pour les coureurs. En effet, le tracé des prochains Championnats du monde englobe de nombreux passages de la course.

C’est d’ailleurs le champion du monde 2020, Julian Alaphilippe, qui a remporté la dernière édition de la Flèche Brabançonne, exceptionnellement repoussée en octobre en raison de la situation sanitaire. Le Français s’était imposé devant le Néerlandais Mathieu van der Poel.