Loana intubée après avoir contracté le Covid-19

Selon des proches, Loana, touchée par une forme sévère du coronavirus, aurait été intubée suite à son hospitalisation.

Depuis plusieurs mois, l’ancienne candidate de la première saison de Loft Story est au plus mal et enchaîne les hospitalisations. Après avoir été internée dans un hôpital psychiatrique, la star de téléréalité a rechuté. Après les drogues et autres substances qu’elle consommait, c’est aujourd’hui le covid-19 qui s’attaque à l’ancienne candidate.

Le 26 mars dernier, Loana a été à nouveau transportée d’urgence à l’hôpital, suite à quoi elle aurait été intubée pour l’aider à surmonter les symptômes d’une forme sévère du coronavirus.

Des proches ont même assuré dans les colonnes du quotidien Le Parisien qu’elle était «sortie d’affaire». «Elle était encore très fatiguée et en observation en début de semaine», ont-ils confié. Un triste sort qui semble s’acharner pour celle qui est la toute première gagnante d’une émission de téléréalité en France.