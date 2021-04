En mars, les températures étaient proches de la moyenne en Europe

Les températures du mois de mars dans le monde ont été 0,2ºC supérieures à la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020. En Europe, elles étaient proches de la moyenne, selon le service Copernicus sur le changement climatique (C3S).

A sept autres reprises, le mois de mars a été plus chaud que celui de 2021, toujours sur la période allant de 2010 à 2020.

A l’échelle mondiale, les températures ont fortement varié de la moyenne de 1991 à 2020 sur plusieurs régions d’Asie, en Amérique du Nord et en Antarctique. Le mercure a ainsi dépassé les valeurs moyennes sur une large bande s’étirant de la péninsule arabique en direction du nord-est vers l’Asie jusqu’à l’Océan pacifique. Un temps plus doux a également été enregistré au centre et sur l’est du Canada et des Etats-Unis, ainsi qu’au Groenland et sur l’est de l’Antarctique. A l’inverse, les températures ont été inférieures à la moyenne sur le nord de la Sibérie et sur la partie occidentale de l’Antarctique.

Le service C3S consiste à soutenir les politiques d’adaptation et d’atténuation de l’Union européenne en fournissant des informations sur le changement climatique, dont des bulletins climatiques mensuels.