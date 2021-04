Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu ce jeudi 8 avril.

1. Belgique

Pas de vaccination le dimanche par manque de doses

«Il n’y a pas de vaccination le dimanche à ce stade en Wallonie», indique mercredi le porte-parole d’Yvon Englert, commissaire Corona pour la Wallonie dans La Dernière Heure. «Les doses disponibles ne permettent déjà pas d’ouvrir nos centres entièrement la semaine. Cela n’a donc pas de sens d’ouvrir le dimanche dans ces conditions».

Patients à risques: vérifiez sur le site myhealthviewer.be

À partir de ce jeudi 8 avril, vous pouvez vérifier sur le site www.myhealthviewer.be si vous êtes répertoriés sur la liste des personnes de 18 à 65 ans à risque, c’est-à-dire avec un problème de santé chronique.

La moitié des télétravailleurs ne calcule pas son temps de travail effectif

Plus de la moitié des télétravailleurs (55%) ne font pas le suivi du temps travaillé, alors qu’une majorité estime que ça contribue pourtant à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

La décision AstraZeneca n’aura qu’un faible impact sur la campagne de vaccination

La décision de ne plus administrer ces quatre prochaines semaines le vaccin d’AstraZeneca aux personnes en dessous de 56 ans n’aura qu’un faible impact sur la campagne de vaccination en Belgique, ont indiqué jeudi les ministres de la Santé Frank Vandenbroucke (Fédéral) et Wouter Beke (Flandre) sur les ondes de la VRT (Radio 1).

La crise a donné un coup d’accélérateur à la «signature à distance»

La procédure de signature numérique a enregistré un énorme succès l’année dernière. Selon les chiffres de l’application d’identité belge itsme, 17 fois plus de signatures ont été apposées par rapport à 2019, année de lancement de la signature électronique avec l’application.

Les déboires d’AstraZeneca ont entamé la confiance des Belges dans les vaccins

Plus de la moitié des Belges (57%) estiment que le dossier AstraZeneca a entamé leur confiance au sujet de ce vaccin, et 41% jugent même que les couacs de l’entreprise a miné la réputation des autres vaccins contre le Covid-19.

2. Régions

Le bourgmestre de La Hulpe s’interroge sur l’identification des clusters

La façon dont les clusters sont identifiés par l’Aviq pose question au mayeur la hulpois, qui doute de leur véracité et de leur mise à jour.

Tracing et soutien aux élèves en difficulté: les PMS/PSE sous pression

Centres psycho-médico-sociaux et services de promotion de la santé à l’école de notre province (et d’ailleurs) sont acculés par les conséquences du Covid.

Comment s’organisent les commerces non-essentiels?

Prise de rendez-vous, clients moins nombreux, nos commerces non-essentiels s’adaptent. Mais souvent, il suffit de frapper à la porte pour avoir un rendez-vous.

Salles de fitness: «Je me prépare à ne pas rouvrir avant septembre»

Gérant d’une salle de fitness à Huy, Christophe Sulon pâtit de la crise sanitaire. À quand une réouverture?

INFOGRAPHIES | Plus de 35 000 Brabançons wallons positifs

35 082 cas avérés de Covid-19 ont été détectés en Brabant wallon depuis le début de la crise sanitaire.

3. Monde

L’Espagne réserve le vaccin AstraZeneca aux plus de 60 ans

L’Espagne a annoncé mercredi réserver le vaccin anti-Covid d’AstraZeneca aux plus de 60 ans à la suite de rapports confirmant un lien avec de rares cas de caillots sanguins.

Ils se font passer pour des seniors afin de profiter de la vaccination

Deux hommes d’une trentaine d’années ont été arrêtés à Mexico après s’être présentés comme des personnes âgées, afin de bénéficier de la vaccination contre le coronavirus avant leur tour.

Un maire vénézuelien marquait les maisons de malades du Covid

Le Parquet vénézuélien a ouvert une enquête sur les pratiques du maire de la commune de Sucre (300 kilomètres à l’ouest de Caracas) qui avait commencé à marquer les maisons de malades du Covid-19, a annoncé mercredi le Procureur.

L’Allemagne va discuter avec la Russie de l’achat de vaccins Spoutnik V

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a annoncé jeudi que son pays allait engager des discussions avec la Russie en vue d’un achat éventuel de Spoutnik V, en cas d’approbation du vaccin anti-Covid par les autorités européennes.

Oublié le bronzage ridicule: l’Espagne n’imposera pas le masque à la plage

Plus de risque de marques de bronzage à cause du masque: l’Espagne n’obligera plus à le porter à la plage si la distance est respectée, alors qu’une loi l’imposant avait provoqué un tollé, à quelques mois de la saison touristique.

Les Chinois incités à se faire vacciner entre pressions et récompenses

Des oeufs frais en échange d’un vaccin, ou alors un mauvais point affiché à l’entrée de l’immeuble: par un mélange de pressions et de récompenses, les Chinois sont fortement incités à se faire vacciner contre le Covid-19.

Record de près de 1.000 décès en Pologne

La Pologne a annoncé jeudi 954 décès dus au Covid-19, un record journalier, faisant passer le nombre de victimes à 56.659, selon les statistiques du ministère de la Santé.

4. Sport

Officiel: le tournoi de Roland-Garros reporté d’une semaine

Le tournoi de Roland-Garros, qui devait se dérouler du 23 mai au 6 juin, a été reporté d’une semaine, a annoncé jeudi la Fédération française de tennis (FFT) dans un communiqué.

5. Deuzio

Loana intubée après avoir contracté le Covid-19

Selon des proches, Loana, touchée par une forme sévère du coronavirus, aurait été intubée suite à son hospitalisation.

