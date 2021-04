Il fait son jogging en nettoyant les rues, un projet de centrale de biométhanisation inquiète, il devient vannier à 60 ans: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi 8 avril.

1. Le «plogging»: allier course à pied et ramassage des déchets

Olivier Wérion allie jogging et ramassage des déchets. Plus que le fait de nettoyer, il veut éduquer et sensibiliser. J’étais surtout déçu de voir les déchets au bord des routes lorsque je courrais, mais au lieu de râler, je me suis dit qu’il fallait agir et se relever les manches»

+ LIRE ICI

2. Biométhanisation à Pousset? Des riverains montent au créneau

Biofexhe souhaite construire un centre de biométhanisation à Pousset. On y produirait de l’électricité à partir de résidus de maïs. Une enquête publique était en cours, jusqu’à hier. Et, déjà, des Remicourtois s’opposent fermement au projet.

+ LIRE ICI

3. Une députée veut plus de 24 jours de télétravail pour les frontaliers

La députée socialiste Mélissa Hanus lance une idée originale de co-développemement permettant une augmentation du seuil actuel de jours légaux de télétravail.

+ LIRE ICI

4. Reginald Willems: «La terre battue va rendre du rythme à Goffin»

Reginald Willems a tourné le dos au tennis pro en décembre 2020, mais il garde un œil attentif sur le circuit, et sur son ancien protégé David Goffin: «Il l’a prouvé par le passé: il n’est jamais aussi fort que lorsqu’il est en pilotage automatique.»

+ LIRE ICI

5. Devenu vannier à sa retraite: «C’est presque de la médiation»

Le Stoumontois Jean-Pierre Brimioulle fabrique des paniers en osier et en rotin. Il est devenu vannier à 60 ans.

+ LIRE ICI

6. Des élèves hutois lancent un crowdfunding pour le Bénin

Les élèves de Sainte-Marie ont fait l’impasse sur leur voyage au Bénin. Mais ils lancent un crowdfunding pour aider leurs projets: «Il faut des fonds sur place. D’habitude, on amène de l’argent lorsqu’on y va. Si on ne finance pas pendant une année, les projets disparaîtront.»

+ LIRE ICI

7. La Passeuse de mots, odyssée (hyper)sensible

Le duo français A.J. Twice livre le premier tome d’une saga fantasy dans laquelle s’entremêlent célébration de la littérature et grande aventure: «C’est une histoire d’amitié qui est devenue histoire de plume puis d’amour»

+ LIRE ICI

8. Belhocine: «Ma situation ne m’intéresse pas»

Très déçu, Karim Belhocine n’a pas voulu s’épancher sur sa situation personnelle. Il refuse d’abdiquer.

+ LIRE ICI

9. Des boxes apéritives locales: «Valoriser les producteurs locaux»

Ils sont jeunes, ambitieux, déterminés et ont osé franchir le pas. À 22 ans, Jean Damsin et Baptiste Conchin ont lancé leur projet: «Les Papilles Liégeoises», une box apéritive locale. Un projet qui est dans les cartons depuis quelque temps déjà.

+ LIRE ICI

10. Gabrielle Russier, morte d’avoir trop aimé

En 1969, empêchée d’aimer son élève, une enseignante se suicide. «Comprenne qui voudra» raconte ce drame porté au cinéma avec Annie Girardot.

+ LIRE ICI