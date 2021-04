VIDÉO | Insolite: divorcée, Miss Sri Lanka se fait retirer sa couronne en direct

Ce dimanche soir à Colombo, c’était le grand soir pour Pushpika De Silva. Mais la soirée ne s’est pas exactement déroulée comme elle aurait dû pour la nouvelle Miss Sri Lanka.

C’est un couronnement pour le moins chahuté qui a clôturé le fameux concours «Miss Sri Lanka» ce dimanche soir. En effet, la gagnante de cette édition 2021 a été «blessée à la tête» quand Miss World lui a retiré violemment la couronne estimant qu’elle ne pouvait pas la gagner.

Caroline Jurie, élue Miss Sri Lanka en 2019, n’a visiblement pas accepté qu’une femme divorcée remporte le titre tant convoité. Et juste avant de retirer la couronne à De Silva sans ménagement, elle déclare au micro devant les téléspectateurs: «Il existe une règle qui empêche les femmes qui ont déjà été mariées et sont divorcées… Alors je prends des mesures pour que la couronne passe à la deuxième place.» Elle s’est alors dirigée vers la lauréate pour lui retirer sa couronne de force. Pushpika de Silva a immédiatement quitté la scène et aurait été emmenée à l’hôpital suite à une blessure à la tête qui aurait été causée par le brusque retrait de sa couronne. Plusieurs médias, dont l’AFP, ont également fait état d’une bagarre qui aurait éclaté à l’issue de la cérémonie.

La nouvelle Miss Sri Lanka a tenu à éclaircir la situation quant à son statut marital sur son compte Facebook. «Je ne suis pas divorcée mais je vis bien séparément ». Avant d’ajouter: « Je suis toujours une femme non divorcée. Une vraie reine n’est pas une femme qui arrache la couronne d’une autre femme. » Dans son post, publié le lendemain de l’élection, la Miss prévient qu’elle n’en restera pas là. La jeune femme de 31 ans a annoncé qu’elle intenterait une action en justice pour dénoncer la manière «déraisonnable et insultante» dont elle a été traitée.