La moitié des télétravailleurs ne calcule pas son temps de travail effectif

Plus de la moitié des télétravailleurs (55%) ne font pas le suivi du temps travaillé, alors qu’une majorité estime que ça contribue pourtant à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

C’est ce qu’il ressort d’une étude réalisée par Protime, spécialiste notamment en planification du travail, publiée jeudi. Les sondeurs ont interrogé 1.000 employés ayant souvent travaillé à domicile depuis le début de la crise sanitaire.

Parmi les personnes interrogées qui calculent leur temps de travail, 61% disent que cela les aide à mieux séparer travail et vie privée. Cela leur offre la possibilité d’être flexibles avec leurs horaires de travail et les aide à s’assurer qu’ils ne travailleront pas trop, avancent-ils.

Pourtant, près de deux travailleurs à domicile sur trois (65%) considèrent toujours le suivi du temps de travail comme un moyen de contrôle par l’employeur. Un système d’enregistrement du temps sur ordinateur portable ou PC est la forme la plus utilisée (64%) lorsqu’on télétravaille. Vient ensuite le calcul des heures de prestation via Excel (15%), puis via une application smartphone (12,7%).