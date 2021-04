Le Dr Belachew, père de l’anneau gastrique, est décédé

Il avait inventé l’anneau gastrique qui, depuis, permet de lutter contre l’obésité dans le monde entier. Mitiku Belachew, chirurgien hutois, est décédé.

Il a porté loin le nom de la ville de Huy. Grâce à lui, grâce au Dr Mitiku Belachew, le CHRH est connu dans le monde entier pour sa technique de pose de l’anneau gastrique. Un anneau qui enserre l’estomac et qui permet de lutter contre l’obésité. Une technique qui fêtera dans deux ans ses 30 ans. Elle a été imaginée par le Dr Belachew, alors chef du service de chirurgie à Huy. Une histoire étonnante qui a mis Huy au centre du monde médical. C’est au bord du Hoyoux, dans les salles d’op’du CHRH que les chirurgiens de pays étrangers venaient apprendre cette technique alors révolutionnaire. Le CHRH avait alors un centre de chirurgie de l’obésité depuis longtemps mais la technique qui était utilisée était mutilante. «Il s’agissait de courts-circuits intestinaux, nous expliquait en 2013, pour les 20 ans de l’anneau gastrique, le médecin hutois. Mais on voulait améliorer notre technique», une technique qui était proposée aux patients de poids massif. Leur obésité s’accompagnait de toute sorte d’autres maladies comme le diabète, des problèmes cardiaques et respiratoires notamment. Ces patients étaient fragiles et effectuer sur eux une chirurgie «contre nature» s’accompagnait d’un taux de mortalité «non négligeable». le Dr Belachew a travaillé sur un double défi: trouver quelque chose à placer auytour de l’estomac pour en réduire la taille mais aussi trouver la technique chirurgicale permettant de le faire par coelioscopie, par des petits trous sans ouvrir complètement l’abdomen.

La première opération sur un volontaire au eu lieu le 1er septembre 1993. Au fil des mois, la technique a évolué. Il y a ainsi eu 25 essais techniques sur des volontaires. Le Dr Belachew et le Dr Legrand qui travaillait avec lui ont ensuite enseigné leur technique à des chirurgiens du monde entier. Dès mars 1994, les chirurgiens les plus qualifiés sont venus approfondir la technique à Huy. Les opérations étaient retransmises dans un auditoire avec interactions audio et vidéo. L’anneau, lui, a été commercialisé dès le premier workshop. Il a été autorisé en Europe, en Australie. Et aux États-Unis? Plus difficile car la Food and drug administration étant très stricte, il n’y a été approuvé qu’en 2001 alors que les chirurgiens du monde entier développaient déjà la technique. Depuis, d’autres techniques de lutte contre l’obésité ont été imaginées. N’empêche, aujourd’hui, un million de personnes souffrant d’obésité ont été opérées.

S’il n’était plus chirurgien au CHRH, s’il avait pris sa pension, le Dr Belachew continuait à s’investir dans des projets pour l’Éthiopie, son pays natal où il retournait régulièrement. Il est décédé des suites d’une opération cardiaque.