Influencé par le succès de Clubhouse, Facebook expérimente dans l’audio

Facebook a discrètement lancé mercredi une phase de test pour une nouvelle application de conférences, Hotline, une nouvelle tentative du géant des réseaux sociaux de rester à la page sur le créneau très en vogue de l’audio en direct.

Hotline s’inspire en effet notamment de Clubhouse, l’appli de conversations lancée il y a un an qui a grandi très rapidement à la faveur de la pandémie, bien qu’elle ne soit accessible que sur invitation et sur les appareils mobiles de la marque Apple pour l’instant.

Le nouveau service de Facebook met l’accent sur la possibilité de poser des questions à l’écrit, ce qui n’est pas possible sur Clubhouse. Les orateurs peuvent ainsi choisir qui inviter «sur scène» pour intervenir dans la conférence.

«Avec Hotline, nous espérons comprendre comment des sessions de questions-réponses multimédia, interactives et en direct peuvent aider les gens à apprendre grâce à des experts. Cela aide aussi les experts à développer leur business», a détaillé Facebook, contacté par l’AFP.

Contrairement à Clubhouse, il y aura la possibilité d’activer la vidéo et les conférences seront enregistrées. L’organisateur recevra une copie numérique.

L’application se construit ainsi une image plus professionnelle et calibrée, moins spontanée et nébuleuse que l’étoile montante des réseaux sociaux, qui a fait de l’intimité à grande échelle son credo.