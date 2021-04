Patients à risques: vérifiez sur le site myhealthviewer.be

À partir de ce jeudi 8 avril, vous pouvez vérifier sur le site www.myhealthviewer.be si vous êtes répertoriés sur la liste des personnes de 18 à 65 ans à risque, c’est-à-dire avec un problème de santé chronique.

En ce mois d’avril, les personnes âgées de 18 à 65 ans à comorbidités (diabète, cancer, maladies cardiaques et pulmonaires, ...) ont rejoint les personnes de plus de 65 ans parmi les personnes prioritaires pour se faire vacciner contre le Covid-19. Un million et demi de personnes sont concernées par cette phase, indiquait le 30 mars Sabine Stordeur, membre de la taskforce Vaccination.

Les mutualités et les médecins ont établi une liste des patients à risque sur base des médicaments consommés. Les personnes reprises sur la liste et donc considérées à risque recevront une invitation dans les prochaines semaines pour se rendre dans un centre de vaccination.

Tout citoyen qui souhaite vérifier s’il est repris sur cette liste peut désormais le faire à partir en se rendant sur le site www.myhelathviewer.be.

Si vous êtes un patient à risque mais que vous n’apparaissez pas sur la liste, consultez votre médecin généraliste.