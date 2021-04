L’Europe plus proche que jamais!

Les Carolos ont livré une magnifique prestation ce mercredi soir contre les joueuses d’Oudegem.Charleroi - Oudegem : 3 - 0

25-17, 25-23, 25-21

Cette rencontre était importante avant la «finale» de ce samedi contre leur concurrent directe: Ostende. Les filles de Dimitri Piraux devaient s’imposer ce mercredi si elles voulaient rester dans la course à l’Europe. Dans le premier set, les Dauphines se montrent conquérantes. On sent la passeuse Flore Evrard en confiance. Elle ose des coups de génie et marque des points. À 12-6, Fien Callens prend son premier temps mort. Les visitées cadenassent très bien le jeu adverse. Les échanges sont disputés mais les Carolos ont les choses bien en main. À 17-11, Oudegem utilise son deuxième temps mort. Rien n’y fait, les Moncelloises sont en forme. Les Carolos concluent le set sur la marque de 25-17. Au début de la seconde manche, les Dauphines prennent une fois encore les devants obligeant la coach adverse à prendre un temps mort à 8-5. Oudegem va revenir à 10-10 mais les filles de Dimitri Piraux ne paniquent pas. Elles gardent la tête froide et repassent devant. À 19-16, le coach carolo demande un temps mort afin de remettre les idées de ses joueuses en place. Tea Juric conclut le set sur la marque très serrée de 25-23.

Le plus difficile reste à faire pour les joueuses locales: remporter le troisième set. Malmenées dans le début de la manche, les filles de Dimitri Piraux perdent pied. À 5-9, le coach carolo crie sur ses joueuses: «On a plus envie de jouer? On doit se battre sur toutes les balles!». A 5-10, Dimitri Piraux décide de changer de passeuse. Il essaie quelque chose car ses attaquantes ne marquent plus. Oriane Moulin rentre au jeu avec succès. Les Dauphines vont remonter au score et même dépasser Oudegem à 13-12. Le match est serré mais les Carolos veulent la victoire. Elles terminent la manche sur le score de 25-21. Un pas important a été fait vers l’Europe…