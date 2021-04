Charlotte Ippersiel et Pauline Delveaux avec Ciney

Dedy Murairi, le coach de la R1 dames de Ciney comptera sur Charlotte Ippersiel, revenue d’une seconde maternité. Après les départs de Ballau et Hamaide vers Fleurus, de Balza vers Ottignies, et le retour de Beguin et Pirlot de Loyers, Ciney prend forme avec l’arrivée de Pauline Delveaux pour le noyau P1-R1 et comptera donc sur: Céline Coubeau, Wivine Defosset, Stéphanie Ernoux, Charlotte Ippersiel, Alix Laloux, Anne-Laure Mazuin, Fannie Vandesteene, Constance Beguin, Caroline Pirlot et Pauline Delveaux + jeunes P1.