Les Red Lions sans pitié en amical face au Canada: 8-1

Les Red Lions, l’équipe nationale masculine de hockey, se sont imposés 8-1 (mi-temps: 2-1) face au Canada en match amical contre la 10e nation mondiale, mercredi, à huis clos sur le terrain de la Wilrijkseplein, à Anvers.

Toujours dans la Métrople et en préparation à l’Euro d’Amsterdam (4-13 juin) et aux Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet-7 août), les champions du monde et d’Europe avaient déjà pris le meilleur sur la France (FIH-12), jeudi dernier.

Sans Arthur Van Doren, récemment sacré champion d’Europe des clubs avec son équipe néerlandaise de Bloemendaal, et privés de quelques joueurs du Léopold blessés (Tom Boon et Max Plennevaux), les joueurs de Shane McLeod ont rapidement pris l’avance via Thibeau Stockbroeckx (3e), mais se sont fait rejoindre dans la minute suivante sur une égalisation d’Oliver Scholfield (4e). Stockbroeckx signait ensuite l’un des trois doublés de l’après-midi dans le 2e quart-temps (17e), avant que les N.1 mondiaux ne se déchaînent en seconde période. Sébastien Dockier (33e et 47e), ainsi que Cédric Charlier (39e et 53e) y ajoutaient deux autres doublés, tandis que Loïck Luypaert (43e, pc) et Alexander Hendrickx (54e, pc) peaufinaient leurs marques sur penalty-corners.

Également opposé en amical à la France la semaine dernière à Anvers, le Canada s’était incliné 2-3. Contrairement aux Bleus, les Canadiens sont qualifiés pour les prochains JO de Tokyo après avoir éliminé l’Irlande aux shoot-outs (5-4) à la suite de deux rencontres épiques fin octobre 2019 à Vancouver. Le Canada, comme la Belgique, fait partie du groupe B aux prochains JO de Tokyo, en compagnie des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Grande-Bretagne et de l’Afrique du Sud.