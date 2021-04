VIDÉO | «Ro-da-ni-aaaaa», l’inventeur du jingle Rodania est décédé

Une voiture Rodania sur une course cycliste. -

Le Suisse Manfred Aebi, l’homme à l’origine du célèbre jingle Rodania, est décédé à l’âge de 88 ans, annonce mercredi RINGtv.

Manfred Aebi a repris, en 1951, la direction de la branche belge de la marque horlogère Rodania. L’entreprise a décidé, en 1954, d’accroître sa popularité en parrainant plusieurs courses cyclistes flamandes et notamment la «voiture ouvreuse». C’est à cette époque que Manfred Aebi imagine le jingle qui fera la renommée de sa marque. «Je rentrais d’une course et j’ai entendu, dans la voiture, le début de la cinquième symphonie de Beethoven. Cela correspondait parfaitement au nom de Rodania. Tadadadaaaaa... Ro-da-ni-aaaa était né», déclarait Manfred Aebi dans une interview accordée à RINGtv en 2009.

En 1990, l’homme d’affaires a racheté Rodania et a déménagé le siège de la marque à Bruxelles où elle a continué de prospérer jusqu’en 2015, année durant laquelle l’entreprise a changé de mains. Trois ans après, le partenariat avec le monde du cyclisme s’est arrêté, et avec lui la diffusion du fameux jingle imaginé par Manfred Aebi.