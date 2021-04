VIDÉO | GP de l’Escaut: Jasper Philipsen s’impose au sprint devant Sam Bennett

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a remporté mercredi la 109e édition du Grand Prix de l’Escaut cycliste (1.Pro).

Après 194,2 kilomètres de course entre Terneuzen, aux Pays-Bas, et Schoten, le Belge a réglé l’Irlandais Sam Bennett et le Britannique Mark Cavendish, deux membres de la formation Deceuninck-Quick Step.

Disputé sur un circuit local en octobre la saison dernière en raison de la pandémie de coronavirus, l’officieux championnat du monde des sprinteurs a retrouvé son tracé et sa place au calendrier en 2021.

À la faveur d’un temps froid et du vent, c’est un groupe composé de 30 éléments qui s’est détaché en tête, notamment sous l’impulsion des équipes Deceuninck-Quick Step et BORA-hansgrohe, représentées par cinq éléments chacune. Le peloton, repoussé à plus de 1:30 à l’entame du dernier tour du circuit final, n’a pas pu revenir.

Les deux formations ont placé un gros rouleur chacune avec le Français Florian Sénéchal et l’Allemand Marcus Burghardt afin de dissuader toutes velléités offensives. Les trains Deceuninck-Quick Step et Alpecin-Fenix se sont ensuite joué la victoire finale. En puissance, Jasper Philipsen a laissé Bennett et Cavendish derrière lui afin de s’offrir le 6e bouquet de sa carrière, le premier pour sa nouvelle équipe. Il avait, entre autres, remporté la 15e étape de la Vuelta en 2020.

Philipsen succède au palmarès à Caleb Ewan. L’Australien de l’équipe Lotto Soudal n’était pas présent mercredi.

Chez les dames, la première édition de la course est revenue à la Néerlandaise Lorena Wiebes (DSM).