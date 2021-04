Le débrief du jour: Discussions sur AstraZeneca | Nouvelle alerte IRM | Feu vert pour le stade du Standard

Le vaccin AstraZeneca à nouveau au cœur des débats; les conditions hivernales toujours sur nos routes; un permis pour le nouveau stade du Standard: voici ce qui a fait, entre autres choses, l’actu de ce mercredi 7 avril 2021.

1. AstraZeneca au cœur des débats

Le vaccin AstraZeneca et les risques qu’il peut faire encourir sont au cœur des discussions ce mercredi. En Belgique, les ministres de la Santé sont réunis à son sujet. En attendant ce qui en ressort, l’Agence européenne des médicaments a proposé de répertorier, parmi les effets secondaires très rares du vaccin anti-Covid-19 d’AstraZeneca, des caillots sanguins inhabituels liés à un faible taux de plaquettes sanguines.

Des discussions ont aussi lieu en Grande-Bretagne, d’où provient ce vaccin. Et là, le comité scientifique supervisant la campagne de vaccination anti-Covid au Royaume-Uni recommande désormais de limiter l’usage du vaccin AstraZeneca aux plus de 30 ans quand c’est possible.

Sur le plan de la vaccination chez nous, l’engouement pour QVAX se confirme.

Quant aux chiffres du jour, ils confirment la baisse des contaminations mais aussi la hausse continue du nombre de patients dans les soins intensifs.

2. Alerte météorologique

Les conditions hivernales persistent lors de cette première semaine de congés de Pâques. Des plaques de glace sont ainsi à nouveau prévues sur tout le pays dans la nuit de mercredi à jeudi.

3. Feu vert pour le stade du Standard

La Région wallonne donne son accord au Standard pour la construction d’une nouvelle enceinte de 32 000 places.

4. Réouverte des terrasses au Luxembourg

Le déconfinement s’amorce chez nos voisins luxembourgeois avec, comme annoncé il y a deux semaines, la réouverture des terrasses des cafés et restaurants.

5. De Bruyne jure fidélité à City

Le milieu de terrain des Diables rouges avait rejoint le Citizens fin août 2015. Il va poursuivre l’aventure et sera

