Le décodeur Proximus allume votre TV la nuit: voici comment lui interdire

Le boîtier Pickx et votre téléviseur communiquent parfois trop. On vous explique comment contrôler ce phénomène.

Ce n’est pas un cauchemar ou un mauvais remake du film Poltergeist. La nuit, le décodeur Proximus Picxk est en mesure d’allumer et d’éteindre votre téléviseur. Tout dépend de sa configuration et du modèle de votre TV.

Dans le pire des cas, ce scénario se répète exceptionnellement en journée. Exemple: vous profitez de Netflix via l’application smart TV et votre télévision n’en fait qu’à sa tête. Pilotée en douce par le boîtier Proximus, elle s’éteint ou s’allume sans votre autorisation, interrompant votre session sur le service de streaming.

En cause: la communication entre le décodeur et le téléviseur via le câble HDMI. Ce canal permet l’échange d’instructions entre les deux appareils.

«Votre décodeur redémarre parfois la nuit pour mettre à jour ses logiciels», explique Proximus sur cette page. «Or certaines télévisions s’allument automatiquement si le décodeur s’allume. Votre télévision risque donc de s’allumer elle aussi en pleine nuit.»

Cet allumage spontané n’est heureusement pas une malédiction éternelle. Comme le conseille l’opérateur, il est possible:

– Soit de mettre en veille le téléviseur en fin de soirée

– Soit de configurer le décodeur pour qu’il ne commande plus l’allumage de la télévision

Voici comment appliquer ces solutions avec le décodeur Android:

La procédure à suivre avec le décodeur Android TV. Capture d’écran

Voici comment appliquer ces solutions avec les plus anciens décodeurs: