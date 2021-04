Champions League en direct: retrouvailles Bayern - PSG, Chelsea contre l’outsider Porto

Un remake de la dernière finale et une affiche ouverte: le Bayern Munich reçoit le Paris SG alors que Chelsea se mesure à Porto, tombeur de la Juventus, lors de deux derniers quarts aller de la Ligue des champions ce mercredi soir (coup d’envoi 21h).

Bayern Munich (All) - Paris SG (Fra)

Sept mois après le sacre des Bavarois face aux Parisiens à Lisbonne (1-0), le tirage au sort a réservé un nouveau choc entre les deux formations dès les quarts de cette nouvelle édition.

Si le leader de Bundesliga a bien préparé la rencontre avec un succès ce week-end chez son dauphin Leipzig (1-0), Paris s’est incliné en championnat à Lille (1-0) et a laissé le club nordiste prendre 3 points d’avance en tête de la Ligue 1.

La qualification contre Barcelone en huitièmes avait renforcé les ambitions des Parisiens, le faux pas lillois a fait resurgir leur fébrilité, à l’image de Neymar, exclu en fin de partie.

Mais le Brésilien sera bien là en C1 pour tenter d’effacer ses larmes de Lisbonne et entretenir l’espoir d’une qualification face à des Bavarois, privés de leurs buteurs Robert Lewandowski (blessé) et Serge Gnabry (Covid-19). Mais Les Parisiens ont également des absents: Marco Verratti et Alessandro Florenzi (Covid-19), Leandro Paredes (suspendu) et Mauro Icardi (blessé).

Porto (Por) - Chelsea (Ang)

L’autre quart, délocalisé à Séville, oppose deux anciens vainqueurs de la Ligue des champions, Chelsea et Porto.

Les Anglais, solides ces dernières semaines et vainqueur de l’Atletico Madrid en huitièmes, ont été méconnaissables lors de la gifle reçue à domicile face à West Bromwich Albion (5-2) , le premier revers de l’ère Thomas Tuchel.

Face aux Blues se dressent des Portugais sans complexes après leur qualification arrachée en prolongation à Turin. Les hommes de Sergio Conceiçao rêvent de franchir les quarts de la C1 pour la première fois depuis l’épopée victorieuse de 2004 avec José Mourinho.