La Commission européenne mobilise 123 millions pour la recherche contre les variants du Covid

La Commission européenne a annoncé mercredi mobiliser 123 millions d’euros dans le cadre du programme Horizon Europe pour soutenir des recherches urgentes sur les variants du coronavirus.

Il s’agit du premier financement d’urgence au titre du nouveau programme de recherche et d’innovation de l’UE. Il s’intègre notamment dans le nouveau plan européen de préparation à la bio-défense, l’incubateur HERA, qui fait coopérer chercheurs, entreprises et pouvoirs publics.

«Nous devons combiner nos forces en intervenant depuis la détection précoce des variants jusqu’à l’organisation et à la coordination d’essais cliniques de nouveaux vaccins et traitements, tout en garantissant une collecte et un partage corrects des données à tous les stades», a commenté la commissaire à l’innovation, Mariya Gabriel.