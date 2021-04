Internet + mobile: VOO attaque Orange sur ses terres

Des clients décident de se priver de la TV digitale et s’abonnent exclusivement à Internet et le mobile. Ce marché suscite de plus en plus de convoitise. VAKSMANV – stock.adobe.com

Voici les trois meilleurs abonnements Internet + carte SIM, pour ceux qui délaissent la TV digitale au profit de Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney+…

Orange n’est plus seul sur le champ de bataille des abonnements combinant uniquement Internet à la maison et une carte SIM. Après la nouvelle charge de VOO, la guerre fait rage. C’est un basculement stratégique qui s’est opéré en trois temps:

– Juillet 2019, Orange lance ses abonnements Internet + mobiledans l’indifférence de la concurrence.

– Octobre 2020, la nouvelle marque Zuny de VOO commence à explorer ce territoire.

– Avril 2021, le câblo-opérateur wallon enfonce le clou avec ses nouvelles combinaisons Duo Net + Mob Relax et Duo Net + Mob Max.

17 abonnements comparés

Trois opérateurs misent aujourd’hui sur le duo Internet et carte SIM: Orange, VOO (Zuny) et Telenet. Ces formules visent ceux qui abandonnent la TV digitale au profit du streaming et des vidéos en ligne. C’est la fin de l’obsession compulsive pour le pack triple et quadruple play (Internet, TV, mobile, fixe).

Qui propose les meilleures offres? Nous comparons dans le tableau ci-dessous 17 abonnements. Sur cette base, nous désignerons sous le tableau les 3 «abos» les plus pertinents:

– Le plus économique

– Le plus polyvalent

– Le plus 3G/4G

+ Cliquer ici si vous ne visualisez pas le tableau ci-dessous.

Le plus économique

Prudence, l’abonnement le moins cher n’est pas ipso facto le plus économique. Contre 44€ par mois, la formule Orange Love Duo Go Light souffre d’une faille majeure: l’étroitesse de son volume 3G/4G. Avec seulement 1,5 GB (gigabyte) par mois, le risque est grand de devoir payer pour couvrir les dépassements.

Dans ces conditions de budget placé sous stricte surveillance, il est préférable d’opter pour Orange Love Duo Go Plus. Contre 50€ par mois, le client hérite d’Internet illimité à la maison, des appels et des SMS illimités, de 8 GB de 3G/4G.

Le plus polyvalent

Pilotée par VOO, la marque Zuny est une trousse à outils atypique dans laquelle le client pioche en toute flexibilité. Un bouquet de séries accompagne l’«abo» Internet, l’accès à Eleven Pro League (football belge) est offert dès l’ajout d’un abonnement mobile.

Contre 62€ par mois, Zuny rassemble ainsi une sélection polyvalente de services: Internet à la maison à 200 Mbps (mégabytes par seconde), les appels et les SMS illimités, 16 GB de 3G/4G, un bouquet de séries, Eleven Pro League.

Le plus 3G/4G

Dans le paysage belge des télécoms, l’illimité est rarement… illimité. Les opérateurs posent des limites, avec la bénédiction du ministère compétent.

Bref, il est important de lire les petits caractères des offres trop belles pour être vraies. Dans le cas de l’abonnement Orange Duo Go Unlimited, la 3G/4G illimité est en fait limitée à 30 GB à pleine vitesse. Une fois ce quota dépassé, votre vitesse est sévèrement bridée jusqu’au mois suivant.

VOO ne fait pas appel à ces tours de passe-passe. Son abonnement Duo Net + Mob Relax + DataBoost 25 GB annonce clairement la couleur: 40 GB de 3G/4G contre 81€ par mois, en plus de l’Internet à la maison, des appels et des SMS illimités.