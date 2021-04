Nouvelle alerte jaune aux conditions glissantes, jusqu’à jeudi midi

Les conditions hivernales persistent lors de cette première semaine de congés de Pâques. Des plaques de glace sont ainsi à nouveau prévues sur tout le pays dans la nuit de mercredi à jeudi.

Ce mercredi après-midi, des giboulées tombent encore sur le nord et l’est du pays, indique l’Institut royal de météorologie (IRM) qui annonce que quelques centimètres de neige fraîche vont s’accumuler en Hautes-Fagnes.

Durant la nuit, les températures deviendront négatives dans l’intérieur des terres et, des plaques de glace pourront alors se former par endroits. Le risque sera toutefois plus important dans le nord et l’est du pays.

L’IRM décrète donc une nouvelle alerte jaune aux conditions glissantes généralisée, sauf à la Côte. Elle débutera en soirée et vaudra jusqu’à jeudi midi.