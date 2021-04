Killian Overmeire, éphémère Diable rouge et icône de Lokeren, arrête sa carrière

Killian Overmeire, qui a joué toute sa carrière à Lokeren, a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur.

Longtemps actif dans l’élite du foot belge, il avait décidé de continuer l’aventure malgré la faillite du club à l’issue de la saison 2019-2020. Lokeren-Temse l’a annoncé mercredi.

Le milieu de terrain de 35 ans a disputé son dernier match le 3 février dernier à l’occasion d’une rencontre de Coupe de Belgique perdue contre Saint-Trond (0-2) en raison de la crise du coronavirus. «La décision était déjà prise depuis longtemps, mais je ne voulais pas la précipiter», a dit le joueur.

Un match avec les Diables

«Après le match contre Saint-Trond, j’ai eu quelques difficultés à marcher. A 35 ans, le football est très demandeur physiquement. Ces dernières années, j’ai dû passer quelques heures supplémentaires à l’entraînement et chez le kiné pour me maintenir en forme», a ajouté Overmeire, qui veut désormais pouvoir consacrer davantage de temps à sa femme et ses trois fils.

«J’aurais évidemment voulu terminer ma carrière lors d’une rencontre avec des fans mais le coronavirus m’a volé ce rêve. Pour moi, le football c’est tout ou rien. Tout donner n’était plus possible, cette non-saison était donc ma dernière», a conclu le joueur.

Avec le Sporting Lokeren, Overmeire a remporté à deux reprises la Coupe de Belgique (2012 et 2014) et a disputé 14 matches européens. International belge à une reprise, 6 minutes lors du partage 1-1 au Luxembourg en novembre 2008, il a disputé 493 rencontres pour Lokeren, compilant 15 buts et 11 assist.

«C’est un jour triste pour notre club», a écrit Lokeren dans un communiqué. «Une icône du club disparaît avec le départ de Killian. Une partie de l’âme du club s’envole.»