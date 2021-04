Kevin De Bruyne prolonge à Manchester City jusqu’en juin 2025

Le milieu de terrain des Diables Rouges avait rejoint le Citizens fin août 2015 en provenance du club allemand de Wolfsburg.

L’aventure de Kevin De Bruyne avec Manchester City va se poursuivre. Le club actuel leader de la Premier League anglaise de football a annoncé mercredi la prolongation de contrat de son capitaine. Kevin De Bruyne a signé une prolongation de deux ans de son contrat actuel. Il est désormais lié à City jusqu’à l’été 2025.

Le milieu de terrain des Diables Rouges, âgé de 29 ans, avait rejoint le Citizens fin août 2015 en provenance du club allemand de Wolfsburg. Il a remporté en Angleterre deux titres de champion, une FA Cup et quatre Coupes de la Ligue, ainsi que le titre de Joueur de l’année 2020 de la PFA. En 255 rencontres avec les Skyblues, a trouvé le chemin des filets à 65 reprises et donné la passe décisive à 105 occasions.

Ce club m’offre tout ce dont j’ai besoin pour maximiser mes performances

«Je ne pourrais pas être plus heureux», a déclaré De Bruyne sur le site internet de son employeur. «»Depuis que j’ai rejoint City en 2015, je me suis senti chez moi. J’aime les fans, ma famille est installée ici à Manchester et mon propre jeu s’est vraiment bien développé».

«Ce club de football est orienté vers le succès. Il m’offre tout ce dont j’ai besoin pour maximiser mes performances, donc signer ce contrat a été une décision facile à prendre. Je joue le meilleur football de ma carrière et je pense sincèrement qu’il y a encore beaucoup à faire.»

«Pep (Guardiola, l’entraîneur, NdlR) et moi voyons le football de la même manière. Avoir cette relation avec un manager est très important pour moi car nos objectifs sont totalement alignés et nous voulons les mêmes choses».

«Mon objectif est maintenant de m’assurer que nous terminions la campagne actuelle avec succès. Nos résultats et nos performances ont été excellents jusqu’à présent, mais nous devons nous assurer que nous terminons la saison avec le trophée que nous méritons.»

Mardi, Manchester City a battu Dortmund 2-1 en match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, trophée que le club n’a jamais remporté.

«Kevin est, sans conteste, l’un des meilleurs joueurs dans le football mondial. Son niveau de performance a été remarquablement constant depuis son arrivée à City, et au cours des dernières années, il est devenu l’un des joueurs d’élite du jeu», a affirmé Txiki Begiristain, le directeur du football de Manchester City. «Son talent est incontestable, mais c’est aussi un professionnel accompli dont le dévouement à Manchester City depuis qu’il est ici est tout simplement extraordinaire. Il cherche constamment à s’améliorer, et son approche est le modèle parfait pour tout jeune joueur qui cherche à faire carrière».

Celle de «KDB» a débuté très jeune au KRC Genk, dès 2008 à l’âge de 17 ans. En janvier 2012, il se lia à Chelsea qui le laissa terminer la saison à Genk qu’il quitta fort d’un titre de champion (2011) et d’une Coupe nationale (2009). Les Blues le louèrent immédiatement pendant une saison au Werder Brême. Revenu à l’été 2013 à Stamford Bridge, De Bruyne ne trouva pas grâce aux yeux du coach José Mouronho et fut transféré en janvier 2014 en Bundesliga à Wolfsburg. Il y brilla une saison et demi remportant la Coupe d’Allemagne et étant désigné joueur de l’année en 2015. Ses performances ont convaincu Manchester City de dépenser 45 millions d’euros pour s’attacher ses services. International depuis août 2010, De Bruyne a porté le maillot des Diables Rouges à 80 reprises, inscrit 21 buts et délivré 38 assists.