Le stade Maracana ne deviendra pas le stade du «Roi Pelé»

Le célèbre stade Maracana de Rio de Janeiro ne portera pas le nom de Pelé, la légende du football brésilien qui a fêté l’an dernier son 80e anniversaire. Le projet de loi qui devait rendre possible le changement de nom a été retiré. Ce projet a donné lieu à de nombreuses discussions et critiques, après quoi les initiateurs l’ont retiré.

«J’avais l’intention de rendre hommage au roi du football, le meilleur joueur de tous les temps. Mais le Maracana s’appellera toujours le Maracana», a déclaré André Ceciliano, l’homme qui avait présenté le projet de loi au nom du Parti des travailleurs.

Les critiques se sont demandés, entre autres, si les politiciens n’avaient rien de mieux à faire que de passer leur temps sur de telles questions, alors que le pays est lourdement touché par la pandémie de coronavirus.

La famille du journaliste sportif brésilien dont le stade porte officiellement le nom («Jornalista Mario Filho») depuis 1966 pensait également que le changement de nom était une mauvaise idée. Le stade inauguré le 16 juin 1950 pour la Coupe du monde de 1950, l’Estádio Municipal tire son nom officieux du quartier qui l’entoure.

Le triple champion du monde Pelé a souvent joué au Maracana et y a marqué le millième but de sa carrière en 1969, lors du match entre Santos et Vasco da Gama.

Le Maracana a été l’e stade des finales des Coupes du monde de football en 1950 et 2014. Il a aussi accueilli les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques en 2016.