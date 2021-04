La dame percutée par un cheval de la police au Bois de la Cambre souffre de contusions

La victime de la charge cavalière lors de la fameuse «boum» au Bois de la Cambre jeudi dernier a donné de ses nouvelles.

Les images ont fait le tour du web et choqué de nombreux internautes. On y voit (dans la vidéo ci-dessus à partir de 2’35’’) une dame en train de se dénuder se faire percuter par un cheval monté par un policier lors de la «boum» au Bois de la Cambre jeudi dernier.

Dans un post Facebook mis en ligne mardi et tourné samedi, selon les dires des intervenants, cette dame prénommée Barbara donne des précisions sur cette intervention musclée. Elle indique qu’elle était là pour boire un verre avec son neveu lorsque la police a chargé. «Je venais de me faire arroser par une pompe à eau. Spontanément, j’ai enlevé mon T-shirt pour le tordre et je n’ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Je n’ai même pas eu le temps de tourner la tête que la cavalerie m’est passée dessus», explique-t-elle.

«Je n’ai rien de cassé mais quand même pas mal de contusions. J’ai pris une bonne dose de cheval (sic) et après je suis tombée KO», précise-t-elle, ajoutant se plaindre toujours d’étourdissements. «J’ai eu beaucoup de chance.»

Son neveu, qui se revendique ouvertement complotiste, et la compagne de celui-ci expliquent par ailleurs qu’ils ne faisaient rien de mal et revendiquaient le droit d’être dans le parc à ce moment-là. Ils dénoncent le comportement des policiers et critiquent les autorités dont le bourgmestre Philippe Close.