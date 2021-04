Bois de la Cambre: le collectif L’Abîme planifie une «Boum 2» le 1er mai

Après le faux festival dans le bois de la Cambre la semaine dernière, le collectif L’Abîme prépare la “Boum 2”. 4000 personnes ont déjà répondu à l’appel sur Facebook.

Le jeudi 1er avril, « La Boum » avait attiré des milliers de personnes au bois de la Cambre. Tout avait démarré d’un «canular» sur les réseaux sociaux, comme un poisson d’avril. Cette fois-ci, les organisateurs sont bien plus ambitieux et demandent une autorisation officielle pour organiser ce qui sera la «Boum 2» le samedi 1er mai. Plus de 13 000 personnes se disent déjà intéressés par l’événement.

Le collectif L’Abîme, qui se dit à l’origine du premier canular du Bois de la Cambre, explique que ce nouvel événement est une réponse à la lettre ouverte de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V).

Une autorisation officielle avec règles sanitaires

Les organisateurs demandent une autorisation officielle avec règles sanitaires, affirmant que sans réponse ou sans réponse «satisfaisante», de nouveaux rassemblements sont à prévoir.

“Votre mission, si vous l’acceptez Madame la ministre puisque vous nous avez proposé votre aide, est de nous accorder l’autorisation officielle ainsi qu’une date pour l’organisation d’une BOUM 2 dans le bois de la Cambre et, si vous le jugez nécessaire, de nous proposer des règles sanitaires qui prendraient en considération les avis de spécialistes dont certains estiment que le risque de ce genre d’événement est minime et pourtant tellement vital à notre jeunesse. Ne serait ce pas-là un bel hommage à rendre à nos sacrifices consentis pour nos aînés“ , affirme le communiqué du collectif L’Abîme, qui ajoute qu’il “ne (nie) pas l’encombrement des hôpitaux” mais ne veut pas “ignorer l’impact négatif du confinement sur la totalité de la population”, jugeant de “lois liberticides“ t parlant de “répression policière” et “d’usage de la peur”.