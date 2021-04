Mer de Norvège: tentative de remorquage du cargo néerlandais à la dérive

Deux remorqueurs affrétés par la société de sauvetage néerlandaise Smit Salvage sont arrivés dans la zone.

Le cargo néerlandais à la dérive depuis deux jours en mer de Norvège, sans motorisation ni équipage, devrait être pris en remorque mercredi dans la matinée si les conditions météo le permettent, ont annoncé les autorités maritimes norvégiennes.

Deux remorqueurs norvégiens affrétés par la société de sauvetage néerlandaise Smit Salvage sont arrivés dans la zone où se trouve le cargo dans la nuit de mardi et mercredi et quatre employés de Smit Salvage sont aussi attendus sur place.

Si la météo l’autorise, ils seront héliportés à bord du «Eemslift Hendrika» pour y installer des câbles de remorquage avant que le cargo ne soit tiré vers des eaux plus calmes.

«Nous avons bon espoir que cela se produise dans la matinée. Apparemment, cela se présente bien», a déclaré à l’AFP Hans-Petter Mortensholm, responsable de l’Administration côtière norvégienne (Kystverket).

Le «Eemslift Hendrika» avait lancé un appel de détresse lundi en fin de matinée alors qu’il transportait plusieurs bateaux de moindre taille entre Bremerhaven (Allemagne) et Kolvereid (Norvège).

En proie à une avarie moteur, il avait été évacué dans des circonstances spectaculaires par ses 12 membres d’équipage alors qu’il présentait une gîte importante, faisant craindre aux autorités norvégiennes qu’il ne chavire et provoque une fuite d’hydrocarbures.

«Nous considérons ce risque comme moindre à présent», a précisé M. Mortensholm.

Ayant perdu une partie de sa cargaison --un des bateaux qui se trouvait sur le pont-- et bénéficiant d’une légère amélioration de la météo, le navire a gagné en stabilité, a indiqué Kystverket.

Si le vent reste fort à environ 15 mètres par seconde et les vagues élevées (entre six et huit mètres), le cargo, qui se trouve entre 22 et 28 kilomètres de Stad (ouest de la Norvège), dérive actuellement en suivant une trajectoire parallèle au littoral, éloignant les risques qu’il ne s’y échoue.