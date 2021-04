Vainqueur 2-4, Saint-Trond a assuré son maintien et Waasland-Beveren reste dernier

Saint-Trond a assuré son maintien mardi en allant s’imposer 2-4 à Waasland-Beveren mardi dans un match d’alignement comptant pour la 31e journée.

Les Beverenois, qui avaient ouvert la marque par Michael Frey (2e), se sont écroulés après l’exclusion d’Aleksandar Kubotic (27e) et de Dries Wuytens (73e). Yuma Suzuki (32e, 85e) et Ilombe Mboyo (52e, 75e) ont offert la victoire aux Canaris malgré un but de Louis Verstraete (78e). Après 32 matches, Saint-Trond (14e) compte 38 points, 7 de plus que Mouscron (17e) alors que Waasland-Beveren reste dernier (28 points).

Par rapport à l’équipe ayant créé l’exploit à Ostende, Nicky Hayen a titularisé Brendan Schoonbaert et Danel Sinani à la place de Leonardo Bertone et d’Aboubakary Koita, qui avait quitté le terrain sur blessure. Peter Maes s’est accroché à la sélection qui a battu Malines 2-1 samedi.

Il n’aura pas fallu attendre pour voir le premier but: alors que Heitne Nilsen avait manqué complètement son tir, Daiki Hashioka et la défense trudonnaire ont laissé le ballon rouler vers Frey, qui a accepté le cadeau (2e, 1-0). Waasland-Beveren s’est montré plus dangereux par Frey, qui a tiré en force un coup de coin au premier poteau dévié par la poitrine de Hashioka (17e) et par Louis Verstraete dont la frappe a obligé Schmidt à effectuer une parade (20e).

La physionomie de la rencontre a soudainement changé avec l’exclusion de Vukotic, coupable d’une faute sur Christian Brüls. Alors qu’il avait sorti une carte jaune, Nathan Verboomen a brandi la rouge après avoir vu les images (27e). Saint-Trond n’a pas traîné pour profiter de l’aubaine. Trouvé au second poteau par Brüls, Suzuki a marqué son 16e but de la saison (32e, 1-1). À la reprise, Saint-Trond a rapidement converti sa domination grâce à Mboyo dont le tir dans la surface de réparation a été dévié par la jambe d’un Waaslandien (52e, 1-2). Alors que leur situation n’était déjà pas facile, les visités ont vu leur tâche devenir encore compliquée par l’exclusion de Wuytens (73e, 2 jaunes). Les Canaris ont alors ajouté un but sur un tir de Suzuki dévié par Nordin Jackers vers Mboyo (1-3, 75e). Verstraete a bloqué temporairement l’envol de Saint-Trond d’une reprise de la tête sur un service de Joseph Efford (78e, 2-3) mais Suzuki a assuré le maintien sur une passe de Hashioka (85e, 2-4).