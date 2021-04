Le confinement de Vienne et sa région prolongé jusqu’au 18 avril

Le chancelier autrichien a annoncé mardi une prolongation du confinement de Vienne et des deux provinces voisines face au niveau élevé de contaminations par le Covid-19, tout en tablant sur une large réouverture du pays en mai.

«Les gouverneurs de Vienne, de la Basse-Autriche et du Burgenland ont convenu avec nous, le gouvernement fédéral, de prolonger le confinement jusqu’au 18 avril» afin d’alléger la pression sur les hôpitaux, a annoncé Sebastian Kurz lors d’une conférence de presse.

Le reste du pays, moins touché par la pandémie, est épargné par ces restrictions.

Les commerces fermés depuis début avril ne pourront donc pas rouvrir, tout comme les musées et les écoles où les cours seront dispensés à distance.

À l’instar des trois précédents confinements, il est cependant possible de sortir pour faire des courses, de l’exercice physique et autres motifs impérieux.

Le dirigeant conservateur espère d’ici fin avril des effets positifs de la campagne de vaccination, alors que plus de 1,2 million d’habitants ont reçu au moins une dose, soit 14% de la population, selon des données compilées par l’AFP.

Il a par ailleurs indiqué que les discussions avec la Russie pour recevoir prochainement un million de doses du vaccin Spoutnik V se trouvaient «dans leur phase finale», n’excluant pas une utilisation avant son approbation par l’Agence européenne du médicament (EMA).

Si tout se déroule bien et avec l’arrivée de températures plus clémentes, «nous espérons pouvoir instaurer des mesures d’ouverture en mai», a ajouté M. Kurz, évoquant les secteurs de la culture, du sport, du tourisme et de la gastronomie qui sont soumis à de strictes restrictions depuis novembre.

Une commission va être mise en place pour préparer cette étape mais les tests obligatoires à l’entrée des magasins, qui avaient été annoncés à l’issue de la période de confinement, ne devraient pas être mis en place du fait des réticences de l’opposition.

L’Autriche, qui s’était reconfinée dès le lendemain de Noël, a assoupli les mesures le 8 février et misé sur des millions des tests, notamment dans les écoles, pour endiguer la propagation du virus, mais elle a dû reconfiner la capitale et ses alentours pour Pâques tandis que le nombre de nouveaux cas dépassait les 3.000 par jour.

Depuis l’émergence de la pandémie, plus de 9.500 décès ont été recensés dans ce pays de 8,9 millions d’habitants.