Le public sera de retour dans les stades fin avril aux Pays-Bas

Le public pourra faire son retour dans les stades aux Pays-Bas le week-end du 23 au 25 avril pour la 30e journée de championnat. Elle fera office de test pour les autorités néerlandaises en vue d’un retour définitif des supporters dans les stades.

Quelque 7.500 personnes pourront prendre place dans la Johan Cruyff ArenA d’Amsterdam pour le duel entre l’Ajax et l’AZ Alkmaar. À Rotterdam, 6.500 personnes pourront s’installer dans le Kuip pour le match entre Feyenoord et Vitesse Arnhem.

La finale de la Coupe des Pays-Bas, prévue une semaine plus tard à Rotterdam, entre l’Ajax et Vitesse se jouera à huis clos. Cependant, les deux clubs pourront diffuser la rencontre sur écran géant dans leur stade. 3.000 fans seront les bienvenus à Arnhem et 5.000 à Amsterdam.

Avant de pouvoir rentrer dans le stade, les supporters devront passer un test au coronavirus la veille du match et celui-ci devra être négatif. Dans le stade, les fans devront respecter la distanciation sociale.

Fin février, des tests avaient déjà eu lieu en deuxième division néerlandaise. Le 27 mars dernier, 5.000 personnes avaient également pu assister à la rencontre de qualification pour le Mondial 2022 entre les Pays-Bas et la Lettonie à Amsterdam.