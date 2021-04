Les produits vaisselle pourraient être plus respectueux de l’environnement, estime Test Achats

Sur 115 produits vaisselle - dont 29 en vendus en Belgique - analysés par Test Achats avec d’autres associations de consommateurs en Espagne, en Italie et au Portugal sur leur respect de l’environnement et leurs allégations écologiques, environ 80 (15 en Belgique) ont au moins une substance jugée préoccupante, fait savoir mardi l’organisation des consommateurs dans un communiqué.

Malgré ça, Test Achats salue les bons élèves. Un peu plus de la moitié des produits testés en Belgique ont obtenu un bon ou un très bon résultats dans les différents critères pris en compte lors de l’analyse.

Sur les 29 produits testés en Belgique, 15 contiennent au moins une substance jugée problématique par Test Achats. «Cela est d’autant plus regrettable que ces substances - tels les parfums et les colorants? n’ont souvent aucun rôle dans la performance et pourraient dès lors être évitées», souligne l’organisation des consommateurs. Elle précise aussi que d’autres éléments nécessaires (émulsifiants, conservateurs, etc.), mais nocifs pour l’environnement, pourraient être facilement remplacés par des alternatives plus écologiques.

L’organisation des consommateurs relève en outre que de nombreux produits sont encore vendus dans des emballages plastiques à moitié remplis, non recyclés ou présentant des emballages sur lesquels ont aussi été relevées plusieurs tentatives d’écoblanchiment.

Sur les 56 détergents pour lave-vaisselle analysés, seuls 35% ont un faible impact environnemental (un peu plus de la moitié en Belgique), ce qui implique un bon ou très bon score pour tous les critères pris en compte, explique Test Achats. Pour les produits vaisselle à la main, plus de la moitié ont obtenu une bonne ou très bonne performance environnementale, conclut l’organisation.