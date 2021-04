VIDÉO | Les poupées K-Dolls s’emparent des rues

Les K-Dolls sont arrivées à Bastogne. Une douzaine de grandes poupées ont été rejointes par des œuvres de Palix, de Marie-Élise Meyers, de Jeanine Rossion, de Benny Steiver et de Willoos pour cette exposition dans la ville, mais aussi les villages de la commune.

Dans les commerces membres de l’association des commerçants (ACAIB), une centaine de poupées plus petites sont également à la vente, une partie étant le fruit de l’imagination des élèves de l’athénée royal et de l’Indsé. Ces poupées sont vendues pour soutenir le projet de l’ASBL née au départ du Kiwanis de Marche et relayé par son homologue bastognard: soutenir l’achat et la distribution des poupées en chiffons vers les enfants hospitalisés. Les poupées sont à découvrir et à acquérir à Bastogne jusqu’au 31 mai.

kdolss-marche.be