Impressionnant incendie dans un parc d’affaires de Knokke-Heist

Wegens een hevige brand in bedrijvenpark 't Walletje wordt iedereen in de omgeving van Westkapelle dringend verzocht om de ramen te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. pic.twitter.com/eT5DNd1atT

Un violent incendie faisait rage ce mardi après-midi dans une entreprise de jardinage située dans un parc d’activités de Knokke-Heist.

L’incendie s’est déclaré vers 14h15 au parc d’activités ‘t Walletje à Westkapelle, dans l’entité de Knokke-Heist. L’incendie d’une entreprise de jardinage a provoqué une épaisse fumée visible à des kilomètres de distance.

Dans ces circonstances, la commune de Knokke-Heist a demandé à tous les habitants de la région de Westkapelle de garder les fenêtres et les portes fermées. Il est également recommandé d’éteindre les systèmes de ventilation. Et il est conseillé aux habitants de Damme également de fermer fenêtres et portes.

La cause de l’incendie n’est pas encore connue. Selon un journal local, le feu est sous contrôle.