Un quinquagénaire qui volait des prostituées placé sous mandat d’arrêt

Un homme de 51 ans qui volait sous la menace d’un couteau des prostituées contactées via le site quartier-rouge.be a été interpellé le 30 mars à Uccle par la police locale de la zone Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem), a indiqué ce mardi le parquet de Bruxelles.

Le suspect a été placé sous mandat d’arrêt. L’instruction suit son cours.

Le suspect a été interpellé mardi dernier peu après un vol avec violence à l’arme blanche commis vers 02h30 du matin sur la voie publique, dans un endroit isolé du quartier Vanderkindere à Uccle. L’homme avait donné rendez-vous à une femme travaillant comme escort via le site quartier-rouge.be.

Un suspect était déjà recherché pour 3 autres faits similaires commis depuis juillet dernier dans le même quartier à Uccle et selon le même modus operandi. A chaque fois, des femmes ont été contactées via le site internet, se sont déplacées en taxi et ont été contraintes sous la menace d’un couteau de remettre leurs sacs, argent et GSM.

L’enquête menée par le service local de recherche de la police Marlow avait récemment permis d’identifier le suspect, qui était signalé comme recherché déjà quelques jours avant son arrestation.