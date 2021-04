PHOTOS | On a testé pour vous QVAX: voici comment cela fonctionne

À partir de ce mardi, tout citoyen désirant se faire vacciner peut s’inscrire sur la «liste de réservistes» QVAX afin de bénéficier en «last minute» d’une dose de vaccin non utilisée. Voici comment cela fonctionne.

1. L’inscription

Une fois que vous êtes sur le site www.qvax.be, il vous est d’abord demandé de choisir la région dans laquelle vous êtes officiellement domicilié: Wallonie, Flandre, Bruxelles ou communauté germanophone.

Capture d’écran

Une série de conseils, de règles et de détails apparaît ensuite sur votre écran. Parmi ces recommandations: ne s’inscrire que si vous avez plus de 18 ans et pas encore d’invitation vaccination, avoir sous la main son numéro de registre national et être prêt à réagir dans les brefs délais. Lorsque l’on vous contacte par SMS ou e-mail, il faut en effet répondre à l’invitation «last minute» dans les 30 minutes. Sinon, elle est envoyée à quelqu’un d’autre.

Il est également rappelé que le système ne fonctionne pas suivant la règle du premier arrivé, premier servi. L’ordre de distribution suit les règles mises en place par les autorités: à savoir par ordre décroissant d’âge et de priorité. Ce seront donc les plus de 65 ans d’abord, les personnes entre 18 et 64 ans avec comorbidités ensuite et puis les personnes entre 18 et 64 ans en bonne santé.

+ LIRE AUSSI | VIDÉO | QVAX, l’outil pour bénéficier en «last minute» d’un vaccin non utilisé

Capture d’écran

Une fois que vous confirmez et passez à l’étape suivante, vous êtes dirigé vers la file d’attente. Elle vous indique le temps qu’il vous reste à patienter avant de commencer votre inscription.

Ce mardi, il fallait d’ailleurs se munir de patience. Vers 9h30, la file d’attente comptait plus de 140 000 personnes.

+ LIRE AUSSI | De longues heures d’attente pour atteindre QVAX, le nouvel outil pour bénéficier d’un vaccin non utilisé

Cette photo a été prise sur le coup de 9h43. Capture d’écran

Votre temps d’attente est terminé? Vous accédez à une nouvelle page. Il est alors possible de créer un compte en encodant notamment votre numéro de registre national et un mot de passe (10 caractères minimum avec caractères spéciaux).

2. Les choix, les disponibilités

Votre compte est désormais créé, plusieurs centres de vaccination vous sont proposés près de chez vous. Vous pouvez ensuite sélectionner celui ou ceux qui vous convien(nen)t le mieux.

Actuellement, le système est disponible pour les 9 grands centres de vaccination en Wallonie et pour 4 à 5 plus petits centres. D’autres devraient être actifs dans les prochains jours.

Capture d’écran

Une fois que vous cliquez sur le centre de votre choix, vous avez la possibilité de renseigner vos disponibilités à sept jours selon trois tranches horaires: 7h-12h, 12h-17h et 17h-22h. Des disponibilités qu’il est d’ailleurs possible de reporter automatiquement aux semaines suivantes.

Capture d’écran

Il suffit ensuite de confirmer et vous êtes enregistré.

Capture d’écran

3. Les modifications

Vous n’avez pas reporté vos disponibilités ou vous souhaitez changer vos disponibilités? Pas de problème. Une fois votre compte créé, vous pouvez modifier à tout moment votre choix. Un onglet «Changer mes disponibilités» est disponible sur la droite de l’écran pour effectuer l’opération. Vous pouvez également vous retirer de la liste de réserve.

Capture d’écran

4. Foire aux questions

Vous n’avez pas réponse à vos questions ou vous avez encore un doute? Pas d’inquiétude. Une foire aux questions a été créée pour répondre à vos interrogations.