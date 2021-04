ITF Bellinzone: Maryna Zanevska survole son premier tour

Maryna Zanevska n’a eu aucun mal à rejoindre le 2e tour du tournoi de tennis de Bellinzone, une épreuve W60 de l’ITF jouée sur terre battue d’une dotation de 60.000 euros, mardi en Suisse.

Notre compatriote 234e mondiale a éliminé au premier tour la qualifiée allemande Vivian Heisen (WTA 452) en à peine 54 minutes et deux manches à sens unique: 6-0 et 6-1.

En seizièmes de finale (2e tour), la N.8 belge de 27 ans sera opposée à la N.1 sud-coréenne Han Na-Lae (WTA 220), 28 ans, qui était directement incluse au 2e tour grâce à son statut de tête de série N.14.

Plus tard dans la journée, Kimberley Zimmermann (WTA 482 en simple, 160 en double), éliminée en qualification du simple, jouera son premier tour du double. Elle fait équipe avec la Hongroise Reka-Luca Jani et défiera la paire composée de la Biélorusse Lidziya Marozava et de la Roumaine Andreea Mitu, classée tête de série N.1.