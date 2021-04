Météo: alerte jaune sur presque toute la Belgique mercredi matin, puis l’accalmie arrive

Les nuages, la pluie et la neige devraient laisser place à des éclaircies et des températures plus douces à partir de jeudi et vendredi. Archives Photo News

La prudence va rester de mise sur les routes ces prochaines heures. Cela devrait aller mieux par la suite.

La neige a fait une apparition remarquée en ce début de vacances de Pâques. Et elle va encore un peu nous accompagner puisque des averses de neige fondante touchent encore la basse et moyenne Belgique ce mardi après-midi et quelques centimètres de neige fraîche supplémentaires sont aussi annoncés dans les Ardennes. D’après les prévisions de l’Institut royal de météorologie, en Hautes-Fagnes, la hauteur de neige pourrait dès lors atteindre 10 à 15 cm.

Ces averses pourraient être ponctuées de quelques coups de tonnerre et d’un peu de grésil par endroits. Les maxima varieront de 0 degré en Hautes­ Fagnes à 5 degrés dans l’ouest du pays.

De nouvelles averses hivernales sont annoncées en soirée et durant la nuit où les minima pourront atteindre les -5 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne. La situation risque donc d’être dangereuse sur les routes. L’IRM met donc tout le pays, à l’exception de la Flandre occidentale, en alerte jaune aux conditions glissantes de 2h du matin à mercredi 11h. Cette alerte jaune est d’ores et déjà en vigueur dans la province de Liège.

Léger redoux dès jeudi

La journée de mercredi débutera avec des chutes de neige fondante ou de neige dans le nord­-est et le centre du pays, et des chutes de neige en Ardenne. Le ciel deviendra ensuite variable à très nuageux avec encore quelques giboulées, principalement sur le nord et l’est du pays. Ailleurs, le temps sera sec à une averse près. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes­ Fagnes et 7 ou 8 degrés dans l’ouest du pays.

Jeudi, après une nuit froide avec des gelées répandues, le temps sera sec avec des éclaircies et des champs nuageux. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes­ Fagnes et 8 à 9 degrés en plaine.

Le ciel deviendra progressivement plus nuageux vendredi et des précipitations pourraient gagner nos régions depuis la frontière française, fait savoir l’IRM. Les températures devraient cependant s’adoucir avec des maxima de 7 à 12 degrés.

Samedi et dimanche, le ciel sera chargé avec des périodes de pluie ou des averses.