PHOTOS & VIDÉO | La Belgique sous un beau manteau blanc ce 6 avril

«Un phénomène relativement courant»

Mais, de la neige en avril, est-ce vraiment si exceptionnel? «C’est un phénomène relativement courant. À la fin du mois d’avril 2016, on avait recensé 16 cm de neige dans les Hautes Fagnes, et le 5 avril 1975, on avait relevé 55 cm à Botrange. Là, on peut dire que c’était exceptionnel.»

