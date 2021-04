VIDÉOS | Pierre-Jean Chalençon nie la tenue de dîners clandestins: «Un énorme poisson d’avril»

Après la polémique concernant la tenue de dîners clandestins impliquant des ministres, Pierre-Jean Chalençon a nié les faits sur TPMP et BFMTV, en évoquant un «énorme poisson d’avril.»

C’est la polémique de la semaine en France. Un reportage de M6 consacré aux dîners clandestins dans la capitale par temps de pandémie et de nouveau confinement a mis le feu aux poudres vendredi.

Dans une séquence, un homme à la voix modifiée, rapidement identifié comme étant Pierre-Jean Chalençon, se vante d’organiser des dîners clandestins et d’avoir été dans plusieurs restaurants avec «un certain nombre de ministres».

Un bad buzz qui a agité les réseaux sociaux et la sphère politique, avant d’aboutir sur une demande d’enquête administrative de la part du ministère de l’Intérieur ainsi que sur l’ouverture d’une enquête pénale.

Nouvel extrait de M6: «Le ton employé semble loin de l’humour»

Dimanche, le célèbre collectionneur s’était rétracté en plaidant la carte de l’humour. «Les ministres ont autre chose à faire», avait-il renchéri lundi auprès de l’AFP.

L’affaire a connu un nouveau rebondissement lundi, lorsque la chaîne M6 a dévoilé un extrait sonore dans lequel on peut entendre Pierre-Jean Chalençon donner plus de détails sur ces fameux dîners clandestins. «Le ton employé semble loin de l’humour», précise la présentatrice Kareen Guiock.

#RestaurantsClandestins L'un des organisateurs, Pierre-Jean Chalançon, qui a d'abord nié avoir répondu à nos questions évoque désormais un trait d'humour. Voici une version plus longue de notre entretien téléphonique avec le collectionneur. Le ton employé semble loin de l'humour. pic.twitter.com/dSoAKampJI — M6info (@m6info) April 5, 2021

«J’ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants, qui sont justement des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. On est encore en démocratie, on fait ce qu’on veut», lance le célèbre collectionneur.

Franchement, c’est le plus gros poisson d’avril de l’histoire de ces 10, 15 ou 20 dernières années. Si les gens n’ont pas un peu d’humour, ils n’ont rien compris.

Après la diffusion de ce nouvel extrait, le collectionneur a réagi sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste en affirmant être victime d’un «guet-apens» de la part des «pseudo-journalistes» de M6. «On essaie de faire de moi un bouc émissaire ou d’utiliser mon nom et mon image pour faire tomber le gouvernement.»

🗣"J’ai l’impression qu’on vit entre la révolution française et le régime de Vichy (...) On utilise mon nom pour faire tomber le gouvernement !"



Pierre-Jean Chalençon revient sur la polémique concernant des dîners clandestins qu’il aurait organisé ⬇️ pic.twitter.com/jIhbCPAJ47 — TPMP (@TPMP) April 5, 2021

Pierre-Jean Chalençon s’est ensuite défendu en personne au micro de BFMTV, ce mardi matin. «Franchement, c’est le plus gros poisson d’avril de l’histoire de ces 10, 15 ou 20 dernières années. Si les gens n’ont pas un peu d’humour, ils n’ont rien compris. C’était un énorme poisson d’avril, qui a marché et je ne pensais pas qu’il marcherait à ce point-là. C’est totalement surréaliste», s’est-il justifié face au journaliste Bruce Toussaint.

Le spécialiste de Napoléon a ensuite affirmé que ce qui est considéré comme un «dîner clandestin» était en réalité un événement organisé pour célébrer le bicentenaire de la mort du célèbre empereur. «Nous organisons des visites pour des particuliers et des entreprises. La semaine dernière, c’était une sorte de soirée zéro. Nous avons mis en exergue quelques tables et nous avons invité quelques personnes. J’ai fait une conférence, qui a duré 45 minutes. Une douzaine de personnes étaient présentes et sont parties très tôt», a-t-il précisé.

«C’est un coup de pub gratos»

Suite au bruit médiatique entourant l’affaire, un photographe de l’AFP a pu visiter le Palais Vivienne lundi.

L’immense porte d’entrée noire aux panneaux soulignés de dorures s’ouvre sur une vaste pièce, vide, puis deux grands salons dépouillés, n’étaient les tableaux de Napoléon restés aux murs: le lieu semble totalement abandonné.

Pas de trace de cuisine. Il ne reste que des éléments, comme un plan de travail évidé. Aucun ustensile, pas de four ni de plaque de cuisson. Juste quelques verres qui traînent, une tasse à café oubliée, poussiéreuse, dans un salon. Pas de quoi y faire la cuisine, désormais, ni même réchauffer un plat.

La cuisine semble à l’abandon. AFP

Celui qui a ouvert la porte est le président du Conseil syndical de l’immeuble, M. Robin, qui refuse de donner son prénom.

Il dément fermement qu’un dîner avec 200 convives ait pu être organisé là, le 1er avril, par le propriétaire des lieux, Pierre-Jean Chalençon, un collectionneur, qui participa un temps à l’émission de France Télévision «Affaire conclue».

La rue est en sens unique, l’immeuble est très sonore. Vous croyez vraiment qu’un dîner de 200 personnes serait passé inaperçu?

«La cuisine a été totalement démontée le 23 mars», affirme M. Robin à l’AFP sur place. «Il n’y a plus de cuisine depuis le 2 décembre», soutient de son côté à l’AFP M. Chalençon, joint par téléphone.

«La rue est en sens unique, l’immeuble est très sonore, on aurait entendu s’il y avait eu un dîner de 200 personnes jeudi dernier», explique le président du Conseil syndical, énumérant ce qui aurait été indispensable pour l’organiser: chaises, tables, vaisselle, traiteur, serveurs... «Vous croyez vraiment que ce serait passé inaperçu?».

Tout dans ce Palais Vivienne d’environ 700 m2 est dédié à Napoléon 1er (1769-1821). Mais, cela reste un lieu événementiel. Il y a très peu de meubles, une petite table de salon, quelques chaises.

Le Palais Vivienne photographié ce lundi par un photographe de l’AFP. AFP

Le président du Conseil syndical s’agace durant la visite, du «fantasme» de la presse. Lui décrit M. Chalençon comme un homme qui cherche à «faire le buzz».

«Le but, c’est de faire de la publicité. C’est un coup de pub, gratos» de sa part, dit-il. «Il a l’intention de rendre ce palais prestigieux, c’est certain. Mais c’est un monde de cinéma, de flambe. Ils veulent briller, passer à la télé».