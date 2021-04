Autotests: «Un résultat négatif n’exclut pas que vous soyez infectés et contagieux»

La Commissaire Corona Carole Schirvel a présenté la stratégie de tests 2.0 lors de la conférence de presse du Centre de crise. Comme les tests PCR et antigéniques dans les entreprises, les autotests ont fait l’objet d’un focus particulier.

1. Comment réaliser un autotest?

Carole Schirvel: «L’autotest est réalisé par vous-même, à la maison, de manière confortable. Vous prélevez l’échantillon avec un écouvillon épais que vous enfoncez dans chaque narines de 2 à 4 centimètres.»

+ LIRE AUSSI | Comment utiliser l’autotest: voici les étapes

«Un autotest ne peut détecter que de grandes quantités de virus. Et de manière générale, il y a peu de virus en début et en fin d’infection. Un autotest ne détecte une infection que lorsqu’elle est à son apogée, à son maximum. Faites donc attention. Un autotest négatif n’exclut pas que vous soyez infectés et contagieux pour vos proches. Vous pourriez par exemple avoir un résultat négatif le matin et contaminer un être cher le soir», a mis en garde Carole Schirvel, commissaire corona.

2. Le résultat du test

Carole Schirvel: «Lorsque vous voyez la petite plaquette, un test négatif se traduit par une seule ligne visible au niveau du C. Malgré tout, il faut respecter les règles (distance sociale, masque...). Ce n’est pas un moyen sûr pour organiser une fête ou une réunion de famille. Si vous avez des symptômes, mais un autotest négatif, nous vous encourageons à consulter rapidement votre médecin traitant.»

«Un double trait au niveau du C et du T signifie que le test est positif. C’est une alarme. Vous êtes probablement très contagieux. Vous devez dans ce cas immédiatement vous isoler et ne plus avoir de contact avec autrui. Il est préférable de contacter son médecin et obligatoire de confirmer ce test par un PCR. Il est possible que vous soyez un faux positif.»

+ LIRE AUSSI | Autotests: «Pas le remède miracle espéré»

3. Pourquoi effectuer un autotest?

Carole Schirvel: «Pas pour organiser une fête par exemple, mais par souci pour vos proches. Peut-être avez-vous un rendez avec votre contact rapproché et vous voulez savoir si vous pouvez vous rencontrer en toute sécurité. Après tout, une personne peut être contagieuse sans symptôme ou deux jours avant l’apparition de ceux-ci. C’est une précaution supplémentaire.»

«Si vous présentez des symptômes comme la fièvre, la toux ou une fatigue soudaine, il est préférable de contacter votre médecin généraliste pour effectuer un test PCR. Un autotest n’est fiable qu’à 80% quand vous présentez des symptômes.»

4. Conservation

Carole Schirvel: «Si vous achetez des autotests, n’oubliez pas de les garder en sécurité. Ni trop froid, ni trop chaud, comme une bonne bouteille de vin. Pas dans le réfrigérateur ou le congélateur et jamais au soleil. Idéalement entre 5 et 30 degrés dans un endroit sombre.»

+ LIRE AUSSI | VIDÉO | Le Centre de crise a fait le point: «Des tendances positives, mais fragiles»