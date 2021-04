Julien Vermote signe chez Alpecin-Fenix, l’équipe de van der Poel

Sans équipe depuis la fin de son contrat chez Cofidis, Julien Vermote s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec la formation Alpecin-Fenix, avec option pour une saison de plus.

«Je suis heureux d’enfin pouvoir reprendre le travail», déclare Julien Vermote. «Ça a pris du temps mais j’ai toujours gardé espoir et c’est finalement arrivé. J’ai hâte de faire mes preuves chez Alpecin-Fenix».

«Je ne peux pas encore dire quel sera mon programme», ajoute le coureur belge de 31 ans. «C’est encore trop tôt. Mais je suis prêt. Je me suis entraîné intensivement. Je manque bien sûr de rythme de course mais je reste ambitieux et veux faire mes preuves dans le peloton. Alpecin-Fenix est aussi une équipe ambitieuse. C’est un perfect match».

Julien Vermote, qui a disputé quatre fois le Tour et trois fois le Giro, a débuté sa carrière en 2011 avec les équipes de Patrick Lefevere (Quick Step, Omega Pharma, Etixx, Qick Step Floors) avant de passer à Dimension Data en 2018. En 2020, il avait signé un contrat d’un an avec Cofidis, qui n’avait pas été renouvelé.