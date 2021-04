VIDÉO | Le Centre de crise a fait le point: «Des tendances positives, mais fragiles»

Le Centre de crise fait le point sur l’évolution de la pandémie de coronavirus en Belgique à l’occasion de l’une de ses deux conférences de presse hebdomadaires.

La situation épidémiologique en bref

«Les derniers chiffres font apparaître des tendances positives, mais elles restent fragiles», a lancé ce mardi Steven Van Gucht lors de la conférence de presse du Centre crise. «Le nombre de nouvelles contaminations est en baisse et va probablement continuer à diminuer. Les hospitalisions sont toujours en hausse, mais de manière moins soutenue. En revanche, le cap des 1 000 hospitalisations en soins intensifs devrait être atteint dans une semaine. C’est un paramètre qui ne change que fort tard.»

Par rapport à ces chiffres et la situation dans les hôpitaux, le porte-parole interfédéral néerlandophone a répété ses encouragements à la population. «Tenez bon et faites attention de ne pas être infectés avant votre vaccination.»

Les chiffres du jour

Dans les hôpitaux

Entre le 30 mars et le 5 avril, 267,9 malades ont été admis à l’hôpital en moyenne chaque jour en raison de leur contamination au coronavirus. Cet indicateur est en hausse de 11% par rapport à la période de sept jours précédente. Une hausse moins rapide que les jours précédents.

Les hôpitaux soignent 3.053 patients actuellement. La barre des 3.000 personnes hospitalisées avait été dépassée vendredi mais l’occupation des hôpitaux avait baissé ensuite à la faveur du week-end prolongé. Les soins intensifs traitent 865 malades, un chiffre qui ne cesse d’augmenter. La barre des 1 000 patients devraient être atteinte la semaine prochaine.

Décès en hausse

Le nombre de décès repart à la hausse. Toujours entre le 27 mars et le 2 avril, 32,9 personnes ont succombé au Covid-19 chaque jour, ce qui représente une augmentation de 23,7% . Le coronavirus a emporté 23.202 victimes depuis le début de l’épidémie.

Nombre de nouveaux cas en baisse

La bonne nouvelle réside dans le nombre de nouveaux cas. Entre le 27 mars et le 2 avril, 4.300 infections ont été enregistrées en moyenne par jour, ce qui représente une baisse de 10% par rapport à la période de référence précédente.

On enregistre une baisse de 33% chez les enfants et de 24% chez les adolescents. Les tests ont aussi diminué.

Presque toutes les régions enregistrent une diminution du nombre de nouveaux cas sauf dans l’est du pays: plus 8% en province de Liège et de Luxembourg.

La vaccination

Plus d’1,5 million de personnes ont reçu une première dose de vaccin (16,3% de la population adulte) et 570.632 une seconde injection (6,2% des 18 ans et plus).