VIDÉOS | NBA: fin de série pour le Jazz, le derby de New York pour les Nets

Dallas a mis fin lundi à une série de neuf victoires de suite d’Utah en NBA (111-103), au cours d’une soirée où les Brooklyn Nets ont gagné à l’arraché (114-112) le derby new-yorkais contre les Knicks.

Portés par leur vedette slovène Luka Doncic, passé à un cheveu du «triple-double» (31 points, 9 rebonds et 8 passes), les Mavericks ont signé dans leur salle une cinquième victoire de rang, et ce malgré l’absence de leur pivot Kristaps Porzingis.

Leur victoire fait l’affaire des Phoenix Suns, dauphins d’Utah au classement de la conférence ouest, qui se sont imposés 133-130 contre Houston pour s’offrir un sixième succès de suite, désormais la plus belle série en cours en NBA.

À New York, le derby de «Big Apple» a été remporté d’un souffle par les Nets, qui reprennent seuls la tête de la conférence Est (les Knicks sont huitièmes). Kyrie Irving a inscrit plus du tiers des points de son équipe (40, en plus de sept passes).

La soirée des Nets a toutefois été assombrie par la sortie précoce de James Harden, touché aux ischio-jambiers.