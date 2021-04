Rond-point supprimé, arrêt déplacé, parc créé: comment le Cimetière de Jette va changer

Un nouveau parc, un pôle multimodal, un rond-point supprimé pour un carrefour, des pistes cyclables et trottoirs revus: tous les abords du Cimetière de Jette seront transformés dès 2022. Chantier prévu à l’été 2021.

STIB, Région bruxelloise et Commune de Jette ont annoncé ce 30 mars que les alentours de l’arrêt Cimetière de Jette seraient complètement revus d’ici 2022. L’enquête publique est lancée depuis le 31 mars. Il ne s’agit pas uniquement de rénover une halte de trams et bus, mais de revoir complètement l’urbanisme du quartier.

Le chantier doit commencer cet été 2021. Il concerne plus précisément les artères suivantes: la partie du boulevard de Smet de Naeyer située entre les avenues Charles Woeste et Guillaume De Greef, ainsi que l’avenue des Démineurs, l’avenue Secrétin et une partie de la rue Jules Lahaye.

Un nouveau parc et des arrêts rassemblés

Le périmètre concerné. STIB Au menu d’abord, un nouvel espace vert. Il sera créé entre le Cimetière de Jette et la maison de repos Le Christalain. «Il mettra en valeur l’arbre classé du square de la rue Jules Lahaye ainsi que le monument aux morts», précise la STIB, qui ajoute que «c’est une première en Région bruxelloise: aucun véhicule ne pourra traverser cet espace vert, excepté les trams de la ligne 19». Aussi le terminus du tram 62 au Cimetière de Jette sera-t-il déplacé pour laisser place au parc. STIB et parties prenantes étudient les différentes possibilités d’implantation ailleurs, dont une à l’hôpital Brugmann.

La STIB en profitera pour rassembler les arrêts de tram et bus «Cimetière de Jette» au même endroit, «situé sur le boulevard de Smet de Naeyer». Ce nouvel arrêt deviendra «un véritable pôle multimodal» où les correspondances seront «facilitées». En outre, les arrêts «Cimetière de Jette», «Guillaume De Greef» et «Démineurs» seront mis aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les rails seront remplacés et les nouvelles voies seront équipées de tapis antivibratoires.

Le boulevard de Smet de Naeyer recevra un site propre le long du trottoir ainsi qu’une piste cyclable: ils longeront le cimetière. Les rails accueilleront là du «sedum», qui tapissera la voie de verdure. 32 arbres seront plantés sur l’ensemble du périmètre pour atteindre un total de 169 arbres.

Arrêt déplacé, rond-point supprimé

Par ailleurs, le terminus du tram 62 au Cimetière de Jette sera déplacé pour que le nouveau parc puisse y être installé. STIB et parties prenantes étudient les différentes possibilités d’implantation ailleurs, dont une à l’hôpital Brugmann.

Rayon mobilité douce, la piste cyclable sécurisée sera élargie sur le boulevard de Smet de Naeyer et sur le parcours de la Promenade Verte. De plus, des pistes cyclables marquées seront délimitées au sein de l’Itinéraire Cyclable Régional via avenue des Démineurs et Secrétin. Tous les trottoirs seront élargis.

Enfin, le rond-point situé entre la rue Jules Lahaye et le boulevard de Smet de Naeyer sera supprimé et transformé en un carrefour à trois branches. Le but: une récupération des espaces au profit de la végétation et des modes doux.

Le début du chantier est prévu pour l’été 2021 avec les impétrants. Les travaux aux voies de tram seront réalisés en 2022. Viendront ensuite réaménagement des voiries, trottoirs et nouvel espace vert.